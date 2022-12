Openframe: Die Agentur heisst neu Publica4

Openframe entwickelt seit mehr als zehn Jahren Werbeformate für den Schweizer Markt. Neben der Kreation und der technischen Umsetzung gehört auch die Konzeption von Werbelösungen zum Portfolio, sowie ein eigenes intelligentes Tool, um die hochwertigen, impactstarke Formate professionell und effizient umzusetzen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um der wachsenden Nachfrage nach einem umfassenden Service gerecht zu werden, werden die drei Geschäftsbereiche Openframe, Adframe und Codeframe zusammengeführt, um den Kunden zukünftig als Publica4 ein noch einheitlicheres Konzept bieten zu können, wie es weiter heisst. Somit sei eine klare Ausrichtung im Markt gewährleistet.

«Als Full-Service-Agentur liegt unser Fokus auf dem Ganzen, damit die digitale Werbung gesehen wird. Dies unterstreichen wir mit unserer Neuausrichtung als Publica4 und wir freuen uns, damit den Markt positiv und nachhaltig beeinflussen zu können», wird Oliver Anderegg, Gründer von Publica4, in der Mitteilung zitiert.

Darüber hinaus ergänzen seit Anfang September 2022 Tiziano Obrecht und Luca Maier die Geschäftsleitung, um die Bereiche Innovation und Sales zu forcieren.

Tiziano Obrecht hat die Funktion als Chief Executive Officer übernommen. Er ist seit über 20 Jahren im digitalen Werbemarkt tätig und bringt laut Communiqué ein vielfältiges Fachwissen mit. In seiner beruflichen Laufbahn hat er in diversen Tätigkeiten in Agenturen, als Vermarkter und im Websitebereich diese erfolgreich aufgebaut und begleitet.

Luca Maier, Chief Sales Officer, ist seit über acht Jahren im Onlinebereich tätig. Er war in den letzten Jahren für den internationalen Doodle Online Sales verantwortlich und hat diesen erfolgreich geleitet. Zudem hat er während seiner Zeit bei Goldbach die Produkteportfolio der TX Markets weiterentwickelt.

Zur bestehenden Geschäftsleitung gehören Oliver Anderegg (Gründer, Consultant), Oliver Milanovic (CTO) und Ivo Rubic (Head of Development). (pd/cbe)