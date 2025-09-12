12.09.2025

Brandsoul

Die Agentur verstärkt ihr Führungsteam

Sophie Borter übernimmt ab sofort die Position als Teamlead Project Management.
Sophie Borter hat ein Studium der Szenografie und Innenarchitektur abgeschlossen. (Bild: zVg)
Publiziert am 12.09.2025

Die langjährige Mitarbeiterin kehrt nach einem Studium der Szenografie und Innenarchitektur an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) ins Unternehmen zurück, heisst es in einer Mitteilung. Borter ist seit sieben Jahren Teil von Brandsoul.

Vor ihrer Tätigkeit bei der Agentur sammelte sie Erfahrung in Eventtechnik und Produktionsmanagement. In ihrer neuen Rolle übernimmt sie die operative Verantwortung für zentrale Kundenprojekte und fungiert als Schnittstelle zwischen Kreation, Technik und Kunden. (pd/spo)


