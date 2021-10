Die Schweizer Bezahl-App Twint ist mit dem gfm-Marketingpreis geehrt worden. «Der Preis ist eine Anerkennung dafür, dass wir im Marketing, in der Werbung und der Medienarbeit gute Arbeit geleistet haben und dies auch von Experten so wahrgenommen wird», sagt CEO Markus Kilb in einem persoenlich.com-Interview.

Die Verleihung fand am Dienstagabend im Kaufleuten Zürich statt. In der persoenlich.com-Fotogalerie finden Sie Impressionen des Events. (cbe)