Publiziert am 24.02.2026

Der Schweizer Dialogmarketing Verband (SDV) hat den Call for Entries für den SDV Award 2026 gestartet und ruft Kreative, Agenturen, Auftraggebende und Dialogprofis zur Einreichung ihrer Kampagnen auf. Eingereicht werden können Arbeiten, die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Januar 2026 konzipiert, realisiert und veröffentlicht wurden.

Für die aktuelle Ausgabe stehen 20 dialogrelevante Kategorien zur Verfügung, in denen Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze sowie Branchenpreise vergeben werden. Der Award gilt seit über 20 Jahren als Referenz im Schweizer Dialogmarketing und fokussiert auf Kampagnen mit Storytelling, Dateneinsatz und messbarem Dialog, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Preisverleihung findet im Rahmen der SDV Award Night am 27. August statt, an der die Gewinnerinnen und Gewinner bekanntgegeben werden. Der Einreicheschluss ist auf den 31. März 2026 festgelegt, SDV-Mitglieder profitieren bei der Teilnahme von Spezialkonditionen. (pd/cbe)