Die Marketingagentur Enigma hat am Limmatquai in Zürich ihren dritten Standort eröffnet (persoenlich.com berichtete).

Bei einem Private Lunch in den Räumlichkeiten von Enigma am Limmatquai 78 hat sich die Agentur lokalen Marketing-Entscheidungsträgerinnen und Geschäftsführern vorgestellt.

Special Guest beim Event war Severin Lüthi, ehemaliger Coach von Roger Federer. Im Interview mit Martin Künzi, COO von Enigma, gab Lüthi Einblick in die Arbeit mit dem besten Tennisspieler aller Zeiten. Martin Künzi verglich diese ganzheitliche Begleitung eines Spitzensportlers mit der Arbeit mit Kunden, wie sie Enigma versteht. Ähnlich wie ein Weltklassespieler Impulse von aussen braucht, um sein volles Potential zu entfalten, müssen ambitiöse Firmen Inspiration und Know-how von aussen erhalten, um ihre Zielgruppen immer wieder zu überraschen und zu begeistern. Tools und Taktiken müssen aufeinander abgestimmt werden, damit Abwechslung und Ezienz in der Kommunikation entsteht und eine Marke, ein Produkt oder eine Dienstleistung am Markt erfolgreich ist. (pd/mj)