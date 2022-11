Enigma: Marketingagentur eröffnet Standort in Zürich

Die Marketingagentur Enigma eröffnet am Limmatquai in Zürich ihren dritten Standort. 2008 startete Olivier Kennedy Enigma in Genf, «weil klassische Agenturen den Möglichkeiten des Internets kaum Beachtung schenkten», wie es in einer Mitteilung heisst. 2014 brachte Martin Künzi – ehemaliger Kunde der Agentur – Enigma in die deutsche Schweiz (persoenlich.com berichtete). 2019 führte Enigma die damalige CVP als Leadagentur während zweieinhalb Jahren durch den Wahlkampf.

Heute bedient Enigma mit 50 Mitarbeitenden den gesamten Schweizer Markt und internationale Kundschaft, welche laut Mitteilung «fortschrittliches Marketing-Know-how sucht». Dank eines strategischen und datengetriebenen Ansatzes sei Enigma in der Lage, für alle Branchen den Streuverlust mit differenziertem Targeting zu minimieren und Marketingaktivitäten anhand gezielter Kennzahlen wirksam umzusetzen. (pd/cbe)