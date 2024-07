Freundliche Grüsse: Die direkte Verbindung zu den Athleten

Ziel der Kampagne ist es, im Vorfeld der Olympischen Spiele bei den Fans Vorfreude und Begeisterung zu wecken und die Unterstützung der Schweizer Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg nach Paris zum Ausdruck zu bringen, heisst es in einer Mitteilung.

Das Herzstück der Kampagne, die am 21. Juni angelaufen ist, ist das «Swiss Olympic Team Fan-Phone», ein rotes Smartphone. Über diesen direkten Kanal und auch über die Kampagnenseite können die Fans den Athletinnen und Athleten via WhatsApp ihre Glückwünsche senden und eine Reise nach Paris gewinnen. Die bereits zahlreich eingegangenen Glückwünsche werden online publiziert.

Alle für Paris selektionierten Athletinnen und Athleten haben dank einem Toolkit die Möglichkeit, eigene Social Media Posts im Kampagnen-Look zu erstellen. Um die Reichweite der Kampagne zu multiplizieren hat Swiss Olympic weitere wichtige Sportförderer wie die Sportverbände, Kantone, Spitzensport & Armee sowie die Schweizer Sporthilfe in die Massnahmen integriert. Die Kampagne läuft zudem schweizweit auf Digital Out of Home vor und während den Olympischen Spielen in Paris.Über die Kampagne hinaus erhalten die Fans die Gelegenheit, via den neu lancierten WhatsApp-Kanal, auf dem Swiss Olympic News und Hintergrundgeschichten teilt, auch während und nach den Spielen mit dem Swiss Olympic Team in Kontakt zu bleiben.Am 28. Juni hat Swiss Olympic zusätzlich die Partnerkampagne «Weekly Wins» lanciert. Die Fans können während knapp vier Wochen über Web und Instagram Sofortpreise gewinnen. 15 Partner von Swiss Olympic beteiligen sich an dieser Kampagne und stiften die entsprechenden Preise. (pd/spo)