Werbeverbot | gfm: «Die Diskussion ist fast schon hysterisch»

Publiziert am 25.03.2025

Letzte Woche hat der Zürcher Gemeinderat eine Motion angenommen, die ein Verbot von kommerzieller Werbung auf öffentlichem Grund fordert. persönlich-Verleger Matthias Ackeret findet «die Radikalität und die Intoleranz des Entscheids befremdlich», sagt er in der Podcastfolge. Redaktorin Sandra Porchet erinnert daran, dass der Weg bis zum tatsächlichen Verbot noch lang ist. In dieser Hinsicht sei «die Diskussion fast schon hysterisch», findet sie.

Weiteres Thema der Woche: die gfm Trend-Tagung, die am Dienstag stattgefunden hat. Am grossen Treffen der Marketingbranche stand die Kundennähe im Zentrum. Das richtige Thema, findet Matthias Ackeret, weil Firmen oft damit überfordert seien. Ausserdem würdigte der Chefredaktor die verstorbene Verlegerin Ellen Ringier.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (red)