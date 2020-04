Der Schweizer Tourismus hat ein Rekordjahr hinter sich. Doch das Coronavirus stoppte den Tourismus weltweit. Auch Schweiz Tourismus (ST) musste alle proaktiven Marketingaktivitäten aussetzen.

Trotzdem ist Stille oder Nicht-Kommunizieren keine Option, heisst es in einem Strategiepapier. Inspiration und Träumen seien Bestandteile der Tourismuswerbung, die auch bei aktuellem Reiseverbot gespielt werden können. Mit dem Slogan «Dream now – travel later» könne ST Empathie zeigen. Der Fokus werde auf diese eine Botschaft gelegt. Der Videoclip «Dream now – travel later» wurde auf Social Media und als TV-Spot in der Primetime platziert, heisst es weiter. Zudem gebe es das wöchentliche Instagram-Quiz «Stadt-Berg-Fluss» sowie eine Sommer-Magazin-Spezialausgabe «Dream now – travel later» als Inspirationshilfe.

«Dream now – travel later» ist die erste Phase der globalen Recovery-Kampagne von ST. Sie steht unter dem Zeichen der Empathie. Die zweite Phase (Bewusstsein) soll das Reisen wieder ins Bewusstsein rücken, und die dritte Phase (Aktivierung) soll konkrete Buchungen auslösen. Die zweite und dritte Phase werden erst ausgelöst, wenn die Umstände dafür gegeben sind, schreibt ST weiter. (pd/cbe)