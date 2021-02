Goldbach Crossmedia Award: Die Einreichungsfrist wird verlängert

Auch in diesem Jahr besteht wieder die Chance, den eigenen crossmedialen Case einer Jury von Branchenexperten zu präsentieren und den Goldbach Crossmedia Award zu gewinnen (persoenlich.com berichtete). Die Einreichungsfrist für die Kampagnen wird bis zum 15. Februar 2021 verlängert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um die Fachjury zu überzeugen, zeichnet sich die Sieger-Kampagne durch eine crossmediale Strategie, eine intelligente und innovative Vernetzung, einen effizienten Medieneinsatz sowie eine kreative Leitidee und eine medienadäquate Umsetzung aus.

Anlässlich der Award Night von Best of Swiss Web am 26. Mai 2021 wird der branchenanerkannte Goldbach Crossmedia Award in der Samsung Hall verliehen.

Eine Zusammenstellung aller Informationen zur Kampagnen-Einreichung und das Einreichungstool sind hier zu finden. (pd/cbe)