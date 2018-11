MCH Global: «Die Experience geht über ein Event hinaus»

von Matthias Ackeret

Frau Morlock, MCH Global startet neu im Schweizer Markt. Schwerpunkt ist «Experience Marketing der nächsten Generation». Was muss man darunter verstehen?

Experience Marketing ist die Erweiterung von Live-Kommunikation entlang der gesamten Customer Journey, wobei dem Publikum auch virtuelle Erlebnisräume geboten werden – zusätzlich zum Live-Erlebnis. Events haben eine Zeit davor und danach. Insbesondere nach dem Event ermöglicht Social Media den Gästen, ihre Erlebnisse mit der eigenen Community zu teilen.

Sie waren bisher Managing Director von Rufener Events. Was ändert sich für Sie?

Dass ich nicht mehr zwei verschiedene Visitenkarten dabeihaben werde. MCH Global wird als Brand in der Schweiz neu eingeführt. International waren wir ja bereits mit der Marke MCH Global tätig und ich leitete ja bereits das Europageschäft. Jetzt vereinen wir das internationale Agenturgeschäft unter einer Marke.

Wen genau wollen Sie mit der neuen Agentur ansprechen?

Dank unserem holistischen Ansatz entlang der gesamten Customer Journey können wir mittelständischen Unternehmen bei einem Firmenjubiläum genauso Lösungen anbieten, wie einem Grossunternehmen, das eine internationale Roadshow auf drei verschiedenen Kontinenten plant.

Haben Sie bereits Kunden?

Ja, klar. Einerseits die bisherigen Kunden von Rufener Events – es ändert ja nur die Marke, nicht das Team – und andererseits haben wir auch bereits ein Auftragsvolumen aus dem internationalen Geschäft. Was mich aber besonders freut, ist die Pipeline voller Neugeschäfte, die sich dank erfolgreich gewonnenen Pitches für das kommende Jahr durchaus sehen lässt.

Rufener Events löst sich als Brand in MCH Global auf. Warum verzichtet man nun auf einen eingeführten Schweizer Namen?

Rufener Events Ltd zählt im Schweizer Markt nach wie vor zu einer der bekanntesten Marken für Live Marketing. Im internationalen Umfeld jedoch kennt man Rufener kaum. Und weil unsere neue Strategie eine verstärkte Positionierung auch ausserhalb der Schweiz vorsieht, scheint uns der Zeitpunkt für ein Rebranding ideal. Aber natürlich werden die Rufener-Fans auch weiterhin mit uns in Verbindung sein, denn die Menschen, die hinter dem neu erweiterten Dienstleistungsportfolio stehen, haben ihr Handwerk beim Event-Pionier Rufener gelernt.

Sie sind nun Teil des MCH-Global-Netzwerkes. Welche Synergien erhoffen Sie sich dadurch?

Rufener Events Ltd gehört seit 2009 ja bereits der MCH Group – insofern konnten wir schon einige Jahre von den Erfahrungen und Dienstleistungen aller Betriebe innerhalb der Gruppe profitieren. MCH Global ist international bereits in Dubai, Shanghai, Hong Kong und Los Angeles tätig und konnte so bei der lokalen Umsetzung vor Ort von Kundenprojekten aus dem Schweizer Markt unterstützend mitwirken. Unser Aktionsradius ist global, aber vor Ort sind wir lokal mit beiden Füssen auf dem Boden verankert: «Glocal» heisst die Devise, so gelingt uns die Balance zwischen den internationalen Kunden und der lokalen Umsetzung vor Ort.

Wieviele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihren neuen Räumlichkeiten in Zürich-Altstetten?

Rund 50 Mitarbeitende sind in unserem neuen Büro in Zürich-Altstetten tätig. Das bisherige Team wurde durch weitere international prämierte Spezialisten erweitert.

Etablierte Messen wie zuletzt die Züspa oder auch die MUBA schliessen nun ihre Tore. Woran liegt das?

Einzelne Messen im Consumer-Bereich sind in ihrer klassischen Form heute nicht mehr zeitgemäss. Dafür braucht es neue Formate. Aber bei grossen Business- und Branchen-Messen geht es letztlich immer auch um Networking-Plattformen, die für global agierende Branchen sehr wertvoll sind. Das ändert natürlich nichts daran, dass Angebote für Aussteller und Besucher sich nicht dem Zeitgeist entziehen können.

In welche Richtung entwickelt sich die Event-Branche?

Eine Veranstaltung zu einem fixen Termin wird in Zukunft viel stärker zeitlich und örtlich skalierbar sein. Die Digitalisierung unterstützt das «Live»-Momentum und bringt es in eine neue Dimension – die «Experience» geht über ein Event, eine Messe oder eine Aktivität hinaus. Die Synchronisation der verschiedenen Marketingaktivitäten im Sinne des nachhaltigen Community Management und vor allem des echten «Impact» zu generieren sind die Aufgaben aktuell, damit sich die Marketing-Spendings auch lohnen.

Welches sind die grössten Herausforderungen, die Sie bis zum Start der neuen Agentur bewältigen müssen?

Intern ist die Transformation ja bereits sehr weit fortgeschritten, in Teilbereichen sogar abgeschlossen. Wir sind startklar. Nun geht es darum, dass unsere Kunden und der Markt verstehen, welche Angebotserweiterung unsere Dienstleistungen erfahren haben und wie wir gemeinsam das Experience Marketing der nächsten Generation gestalten.