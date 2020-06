Gstaad bietet eine Vielzahl an Erholungsmöglichkeiten in der Natur an. So finden Ruhesuchende viele abgeschiedene Plätze. Sei es zum Wandern, Spazieren, Velofahren, Bergsteigen, Golfen, Outdoor-Yoga oder ganz einfach, um sich an einem Bergsee auszuruhen und abzukühlen. Dies vermittelt die laufende Sommerkampagne «Id Rueh vor Natur». Teil davon ist ein neuer, 15-sekündiger TV-Spot. Er ist ab Freitag, 5. Juni, auf SRF 1 sowie RTS 1 zu sehen und setzt die authentische Bergwelt und Naturschönheit der Destination in Szene, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com vorab vorliegt.

Das Gefühl der Entschleunigung und ein Eintauchen in die Ruhe der Natur würden im Video «gefühlvoll aufgegriffen und mit einem einfachen Soundeffekt vermittelt»: Auf Musik werde ganz verzichtet, einzig die Naturgeräusche im Hintergrund würden die Bildaufnahmen unterstreichen:

Der Schweizer Schauspieler und Gstaader Andreas Matti hat seine Stimme für die Abschlussszene zur Verfügung gestellt – er vermittelt die Botschaft «Id Rueh vor Natur» im Saaner Dialekt. «Für mich sind die Bergseen rund um Gstaad wunderschöne Rückzugsorte, um nach einer stressigen Drehzeit abzuschalten», wird der einheimische Schauspieler in der Mitteilung zitiert. «Ich kehre immer wieder gerne in meine Heimat zurück und habe auch während dem Lockdown viel Zeit in der Ruhe der Natur verbracht.»

Ohne zu wissen, ab wann die gesamte Infrastruktur wieder in Betrieb genommen werden konnte, hat die Destination Gstaad bereits am Tag eins des Shutdowns die Sommerkampagne komplett umgestellt. «Für uns stand sofort fest, dass wir die Schweizerinnen und Schweizer bereits vor Ende des Lockdowns mit subtilen, sympathischen Geschichten für eine Auszeit in die Ruhe der Natur inspirieren und Eindrücke für entspannte Sommerferien in der Schweiz vermitteln wollen», so Claudia von Siebenthal, Head of Marketing Communication und stellvertretende Geschäftsführerin von Gstaad Marketing.

Gstaad Marketing hat den Film in Eigenregie und in Zusammenarbeit mit der jungen Videoproduktions-Agentur Puresive Films aus Uster produziert. (pd/cbe)