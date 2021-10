Testex, das Schweizer Prüf- und Zertifizierungsunternehmen mit Schwerpunkt in der Textilprüfung, feiert ihr 175-jähriges Jubiläum. Von der Konzeption bis zur Umsetzung und dem Event Management verantwortet Aroma Creative den hybriden Jubiläumsanlass mit über 400 Teilnehmenden aus rund 30 weltweiten Niederlassungen.

Gemeinsam mit dem Organisationskomitee erarbeitete Aroma Creative in einem Workshop die Event-Parameter. «Die Parameter sind verbindlicher Kompass, um den gesamten Entwicklungsprozess stets zielführend und effizient zu gestalten», wird Creative Director Michael Hollstein in einer Mitteilung zitiert. Mit dem Motto «Together for Excellence» werde der hybride Event für das 250-köpfige Publikum in Zürich und die Online-Teilnehmenden weltweit zu einem einzigartigen und verbindenden Erlebnis.

Um die Gäste aus aller Welt auf den gemeinsamen Event vorzubereiten, wurde im Vorfeld ein exklusives, mehrstufiges Einladungsmailing verschickt.

Während der rund einstündigen Live-Show partizipieren und interagieren sämtliche Standorte miteinander. Damit die Verbundenheit der globalen Gästeschar in Zürich voll zum Tragen kommt, wird die Show auf den grossen 360-Grad-Screens live übertragen. Nebst vielfältigen kulturellen Beiträgen aus der ganzen Welt, wird zum Höhepunkt ein extra komponierter Testex-Song zeitgleich von allen Teilnehmenden gemeinsam gesungen. Im Anschluss gestalten die Standorte je nach Ortszeit ihre Feiern individuell: ob als kulinarische Reise durch die Länder, als Karaokeevent oder als Mitarbeiterparty.

«Mit Aroma haben wir eine Partnerin, die die komplexen Anforderungen an einen globalen, hybriden Life-Streaming-Event versteht. Aroma hat die Voraussetzungen geschaffen, dass das gemeinsame Feiern mit unseren Mitarbeitenden und das emotionale Erlebnis des Jubiläums zum bleibenden Erlebnis wird», so Marc Sidler, Chief Marketing Officer bei Testex. «Zudem vermittelt die Inszenierung unsere geschärften Markenwerte eindrucksvoll.»

Verantwortlich bei Testex: Marc Sidler (Chief Marketing Officer), Julia Haimann (Group Administration Manager); verantwortlich bei Aroma Creative: Michael Hollstein (Creative Director), Stefan Merz (Gesamtleitung), Philipp Häcki (Art Director Graphic Design), Merlin Bader (3D Design & Animations), Cristian Valenghi (3D Artist); Soundkomposition: Bloop, Sound & Music Roland Roller Frei; Eventvideo: Witwinkel; Veranstaltungstechnik: Venon Projects; Event Management: Aroma; Host und Catering: Aura Zürich. (pd/cbe)