Jim & Jim hat für die Orell Füssli Thalia im letzten Jahr das Loyalty-Programm «Young Circle», die Bücher-Community für Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren, ins Leben gerufen. 2019 stehe nun unter dem Motto «Engagement schaffen». Hierfür konnte die Kooperation mit den Swiss-Music-Award-Gewinnern Lo & Leduc weitergeführt werden. Die Social-Media-Kampagne rufe Jugendliche auf, zusammen mit Lo & Leduc eine Geschichte zu schreiben, wie es in einer Mitteilung heisst.







Flankiert werde die Social-Media-Kampagne durch einen neuen Webauftritt des «Young Circle», der die Community mit Buchtipps, Events und Insights aus der Welt der Bücher auf dem Laufenden halte. Jim & Jim übernehme hier die gesamte Konzeption und Content Creation.

Neben der Steigerung der Mitgliederzahlen stehe das Engagement der jungen Bücher-Community im Vordergrund. Der «Young Circle» biete seinen Mitgliedern einen zehn-Prozent-Dauerrabatt, kostenlose Lieferung sowie exklusive Events und News aus der Welt der Bücher. Mit Lo & Leduc, beide studierte Literaturwissenschaftler, habe der Young Circle Ambassadors an seiner Seite, die selbst Geschichten lieben. Sie würden die Community mit ihren Buchtipps versorgen und waren 2018 bereits für einen exklusiven Showcase und eine Lesung in den Orell Füssli Filialen.

Gemeinsames Storytelling mit dem Rap-Duo

Nun schreiben die bekennenden Leseratten sogar selbst eine Geschichte mit dem Young Circle: Riri und die Pfeffermühle. Hierbei wechselt sich das Rap-Duo mit den Jugendlichen ab. Als Young Circle Member kann man einen Teil der Geschichte einreichen, über den die Community abstimmt. Die Einreichung mit den meisten Votes wird zur Fortsetzung der Story.

Jim & Jim aktiviere die 12- bis 19-Jährigen und deren Beeinflusser mit einer zielgruppenspezifischen Social-Media-Kampagne auf Snapchat, Instagram und Facebook. Hierfür sei ein Kampagnen-Video zusammen mit Lo & Leduc produziert worden. Zudem setze Jim & Jim auf Hochformat-Ads. Es gebe zudem einen WhatsApp-Newsletter sowie POS-Massnahmen in den Orell-Füssli-Filialen. In der ersten Kampagnenphase seien bereits viele Einreichungen eingegangen.

Jim & Jim unterstützt Orell Füssli Thalia mit dem «Content as a Service»-Modell, um flexibel und gezielt relevanten Content für den Blog und den WhatsApp-Newsletter zu liefern. So könne sichergestellt werden, dass die Community kontinuierlich mit Content bespielt und dadurch aktiviert werden kann. Jim & Jim verfüge über ein Inhouse-Team an Content Creators, welches Texte, Bild- und Videomaterial für «Digital Minds» produziert.

Verantwortlich bei Jim & Jim: Fabio Emch (Gesamtleitung), Nadine Sperb, Annina Schamberger (Projektleitung), Annina Schamberger, Nadine Sperb, Virginia Waldburger, Fabio Emch (Idee und Konzeption); Virginia Waldburger (Art Direction), Federico Zanini, Bianca Stofer (Content Creation), Jana Marti; verantwortlich bei Orell Füssli Thalia: Christine Roth (Leiterin Marketing & Kommunikation) Roxana Rölli (Teamleitung, CRM Manager). (pd/log)