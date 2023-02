SDV-Award 2023: Die kreativsten Kampagnen werden gesucht

Seit mehr als 20 Jahren ist der SDV-Award die klare Messlatte für Ruhm und Ehre in der Dialogbranche. Und auch für den Jahrgang 2023 sucht die hochkarätige Jury unter der Leitung von Thomas Engeli die erfolgreichsten, kreativsten und cleversten Dialogkampagnen der Schweiz im Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis 31. Januar 2023.

Auf die Teilnehmenden warten Auszeichnungen in 19 Medien-, Spezial- und Branchen-Kategorien – darunter auch neuere Spielfelder wie «Employer Branding» und «Creative Use of Data sowie Marketing-Automation», wie es in einer Mitteilung heisst.

«Also los, tritt an mit deinen stärksten Lösungen: für eine kluge Dialogstrategie, clevere Datennutzung, treffsicheren Medieneinsatz, überzeugende Gestaltung, starke Aktivierung, schlaue Dramaturgie, raffinierte Produktion oder abgestimmter Automatisierung. Überzeugt deine Dialogkampagne auch noch mit messbarem Erfolg, ist jetzt der Moment, es allen zu zeigen», heisst es in der Mitteilung.

Einreichungsschluss ist am 24. März 2023. (pd/cbe)