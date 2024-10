Publiziert am 15.10.2024

In Zeiten, in denen Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus rücken, setzt Mediarent mit Drohnenshows im Produktportfolio neue Massstäbe für Events aller Art. Nur ein entferntes Summen, kein Knallen mit Schall und Rauch: Diese modernen Lichtspektakel sind nicht nur tier- und klimafreundlicher, sondern eröffnen auch zahlreiche kreative Möglichkeiten. Die Drohnenshows von Mediarent lassen sich laut einer Mitteilung individuell anpassen, sodass Unternehmen, Gemeinden und Veranstalter ihre eigenen Logos oder spezifische Designs in den Nachthimmel zaubern können. Dies ermöglicht eine persönliche Ansprache des Zuschauers und setzt markante visuelle Akzente mit «Aha-Effekt».

«Drohnenshows sind multimedial und können mit Musik, Lasershows, Projektionsmapping und weiteren Lichtshow-Elementen kombiniert, ergänzt oder unterstützt werden», wird Christian Stoob, CEO von Mediarent, zitiert. Diese Kombination schaffe ein einzigartiges Erlebnis, welches das Publikum in seinen Bann ziehe und eine Atmosphäre der Begeisterung erzeuge.

Auch für Openair-Festivals sind die kundenspezifischen Shows ein Highlight, wie es weiter heisst. Mediarent ermöglicht Veranstaltern den gezielten Einsatz von Drohnenshows beispielsweise zur Ankündigung von Show-Acts oder zur Präsentation von Sponsorenlogos. So werde nicht nur der Event aufgewertet, sondern auch die Identität der Marken auf kreative Weise vermittelt. (pd/cbe)