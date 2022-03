«Wenn es der eigenen Profilierung dient, scheint in diesem furchtbaren Konflikt offensichtlich kein Thema zu gruusig zu sein.» Mit dieser Aussage in der Blick-Ausgabe vom Dienstag verurteilt die Migros den Verkaufsstopp von Spielzeugwaffen bei Lidl.

Der Discounter nahm zwei Druckluftpistolen der Marke Nerf aus dem Sortiment, wie 20 Minuten publik machte. Im aktuellen Prospekt heisst es: «Aufgrund der aktuellen Geschehnisse haben wir dieses Produkt aus dem Verkauf genommen.» Die Plastikpistolen würden aber nicht aus Russland, sondern aus den USA stammen, so 20 Minuten.



Lidl habe damit aus Sicht der Migros eine Grenze überschritten, heisst es im Blick weiter. «Das Leid Millionen notleidender Menschen auf die Stufe von sommerlichem Spielspass beziehungsweise Wasserpistolen für Kinder herabzusetzen, ist – gelinde gesagt – verharmlosend», so ein Migros-Sprecher. Und weiter: «Krieg und Marketing sind für uns nicht vereinbar.»

Damit nimmt die Migros dieselbe Position ein wie Markensoziologe Oliver Errichiello. «Wer als Unternehmensverantwortlicher oder Wissenschaftler diesen Krieg als Möglichkeit zur ‹Maximierung› versteht, egal ob die Währung Geld, Awareness oder Reputation heisst, verspielt sämtliche ethische Integrität», sagte er kürzlich in einem persoenlich.com-Interview. Dieser Krieg sei zu verurteilen, aber Marken seien keine Parteien. «Sie haben überhaupt keine Kompetenzen in diesen Bereich», so Errichiello.

Lidl liess am Dienstag eine Anfrage von persoenlich.com unbeantwortet. (cbe)