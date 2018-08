Plan.Net Suisse: Die Miss Schweiz zum Fliegen gebracht

Das Smartphone Huawei P20 Pro überzeugt dank der AI-unterstützenden Leica Triple-Kamera mit erstklassigen Bildern in brillanten Farben und mit hohen Kontrasten, heisst es in einer Mitteilung. Diesen Mehrwert für den User setzt Plan.Net Suisse mit der langfristigen Kampagne «Huawei Project Possible» digital in Szene.

In der ersten Phase der Kampagne erfüllt Huawei der amtierenden Miss Schweiz, Jastina Doreen Riederer, ihren Traum vom Fliegen – mit einem Paragliding-Tandemflug. Dieser Traum wurde mit dem Smartphone Huawei P20 Pro fotografisch und filmisch festgehalten, auf der von Plan.Net entwickelte Kampagnenseite veröffentlicht und geteilt. Mit den Bildern lässt Riederer ihre Fans an ihrer Freude und ihren Gefühlen während des Fluges fast wie live teilhaben.

Markus Bühlmann, Marketing Director of Consumer Business von Huawei Technologies Switzerland, freut sich im Rahmen des «Project Possible» auf weitere spannende und spektakuläre Bilder, die Geschichten und Menschen in ein besonderes Licht rücken. «Als uns Plan.Net Suisse das Projekt vorgestellt hat, waren wir von Beginn an begeistert von der Idee sowie der Langfristigkeit der Kampagne und das erste Ergebnis bestätigt uns darin», wird Bühlmann in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei Huawei Technologies Switzerland AG: Markus Bühlmann (Marketing Director of Consumer Business), Denise-Kristin Steiner (Head of Digital); verantwortlich bei Plan.Net Suisse AG: Philipp Sauber (Geschäftsführer), Micha Seger (Creative Director), Holger Schicke (Beratung und Strategie), Nadine Eggler (Beratung und Projektleitung), Samuel Bruchez (Art Direction und Konzept), Alexandre Gaeng (Art Direction) und Oliver Glitz (Text und Konzept); verantwortlich bei Goodmeat Ltd.: Frank J. Estermann (CEO/Owner und Produzent), Pascal Isenschmid (Kamera), Martin Lehotkay (Kamera/Paragliding), Anna Imaze (Produktionsassistentin), Mathias Zuppiger (Fotograf) und Maja Zivadinonovic (Moderatorin). (pd/cbe)