SRF: Die neue Vermarktungsleitung steht

Onlinehandel

Bestellflut sorgt für Lieferverspätungen

Viele Onlineshops kommen in der Coronakrise den Bestellungen kaum hinterher. Der Buchhändler Orell Füssli Thalia verzeichnet ein Plus von 50 Prozent. Bei Digitec-Galaxus wurde die Logistik mit 200 neuen Arbeitskräften verstärkt. Und Coop will neu auch sonntags ausliefern.