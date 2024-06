Publiziert am 04.06.2024

Die Post hat letzte Woche angekündigt, sie werde 170 Filialen bis 2030 schliessen (persoenlich.com berichtete). Ist die Massnahmen gerechtfertigt? Wie soll die Post mit der sinkenden Briefmenge umgehen? Darüber sprechen Verleger und Chefredaktor vom persönlich Verlags Matthias Ackeret und Redaktorin Sandra Porchet. Ausserdem diskutieren sie über die Kritik am «Rundschau»-Bericht zur Prügelattake von Schaffhausen. «Der Artikel der Schaffhauser AZ und der Bericht der ‹Rundschau› widersprechen sich nicht», findet Sandra Porchet.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen sorgen.