Publiziert am 08.07.2024

Die UCI Rad- und Para-Cycling Strassen-Weltmeisterschaften in Zürich sollen ein «Velofäscht für alle» werden und niemanden ausschliessen, denn erstmals sind auch die Para-Cyclerinnen und -Cycler integraler Bestandteil des Events. In umfangreichen Markenworkshops mit dem OK Rad-WM habe man Vision, Mission und klar definierte Markenwerte erarbeitet, welche die Basis für den neuen Markenauftritt des Grossanlasses bilde, schreibt die Agentur Dachcom aus Winterthur.

Unter dem Motto «Together we ride» sei eine «unverwechselbare neue Event-Identität mit Signalwirkung» entstanden, heisst es weiter. Zentraler Bestandteil der Identität sei die prägnante Ikonografie-Welt, die bekannte Symbole aus dem Radsport und Sehenswürdigkeiten der Gastgeberregion Zürich darstellt und auch auf dem Event Jersey zum Einsatz kommt. Die neu geschaffene Marke passe sich zudem allen Gegebenheiten und Anspruchsgruppen an und bildee dennoch ein einheitliches und langfristiges Gesamtbild, das weit über die WM 2024 hinaus strahlen solle.

Weiter entwickelte Dachcom die Website zurich2024.com als zentralen Informations- und Veranstaltungs-Hub rund um die Rad-WM 2024.

Die Vielfalt des Radsports kommt auch im emotionalen Teaser-Film zum Ausdruck, den Dachcom für den Event produziert hat und der zum Live-Gang der Website veröffentlicht wurde. Der Event-Teaser zeigt die verschiedenen Aspekte der bevorstehenden Rad-WM und bezieht dabei den Breitensport und den Austragungsort Zürich mit ein. Das zentrale Thema Inklusion wird sichtbar und spürbar gemacht, ganz getreu dem Motto «Together we ride». (pd/nil)