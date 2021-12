Ringier: Die schönsten Winterziele werden gesucht

Mit den «Winter Awards» kürt die Blick-Gruppe, in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus, in dieser Saison die schönsten Schnee-Destinationen des Landes. 76 Schweizer Skigebiete stellen sich gemäss einer Mitteilung zur Wahl – und lassen die Blick-Community ab sofort per Online-Voting abstimmen. Zur Auswahl stehen folgende Kategorien:

Das beste Ski- und Snowboardgebiet

Familienfreundlichkeit

Klein und fein

Langlauf

Sport und Spass

In einer Sonderkategorie wird zudem das beste Skigebiet in Sachen «Umweltfreundlichkeit» gesucht. Dieser Nachhaltigkeitspreis wird von einer extra bestimmten Fachjury vergeben.

Abstimmen kann man auf der Plattform winterawards.ch. Ausserdem werde die Award-Aktion über mehrere Wochen auf allen Blick-Kanälen (Online, TV, Social und Print) redaktionell begleitet, wie es weiter heisst. Die Award-Gewinner werden Anfang Februar 2022 im Rahmen einer Award-Verleihung feierlich prämiert. Den Siegern der jeweiligen Kategorien würden mit dem Titel nicht nur «Ruhm und Ehre» winken, sondern auch ein Werbevolumen in Höhe von 85’000 Franken, das in allen Kanälen der Blick-Gruppe eingesetzt werden könne.

«Die Mitglieder der Blick-Community mit ihren über 1,2 Millionen Nutzerinnen und Nutzern pro Tag sind grosse Schneesport-Fans. Es freut mich sehr, dass wir mit Schweiz Tourismus den wunderbaren Wintersport-Destinationen des Landes eine neue Plattform geben, auf der sie sich präsentieren können», wird Katia Murmann, Chief Product Officer der Blick-Gruppe, in der Mitteilung zitiert.

Angelo Brazerol, Projekt Manager Schweiz Tourismus, ergänzt: «Die Verleihung der ‹Winter Awards› durch die Blick-Gruppe und seiner Leserschaft ist eine aussergewöhnliche Initiative, um das vielseitige Schweizer Wintersportangebot zu beleuchten. Wir freuen uns, an dieser ersten Ausgabe mitzuwirken und schauen voller Interesse dem Ranking entgegen.» (pd/tim)