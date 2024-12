Black Friday: Die Umsätze sind unter den Erwartungen geblieben

Publiziert am 01.12.2024

Der Black Friday ist für die meisten Detailhändler der umsatzstärkste Tag des Jahres. Doch die Hochrechnungen für den Non-Food-Detailhandel in der Schweiz zeigen für den 29. November einen Umsatz von nur 460 Millionen Franken. Das sind 10 Millionen Franken weniger als ursprünglich prognostiziert und 30 Millionen Franken weniger als im Vorjahr. Diese Zahlen stammen von einer repräsentative Umfrage von Demoscope im Auftrag von blackfridaydeals.ch Lediglich der Onlinehandel konnte demnach zulegen.

Verschiedene Faktoren haben zu dieser Entwicklung beigetragen, wie es in der Mitteilung heisst. Detailhandelsexperte Julian Zrotz von blackfridaydeals.ch erklärt: «Das Wegfallen von Preistreibern wie Melectronics hat den Konkurrenzdruck im umsatzstarken Elektronikbereich verringert. Dennoch verzeichneten die verbleibenden Händler steigende Umsätze, da mehr Kundinnen und Kunden bei ihnen einkauften.»

Zrotz fügt hinzu: «Viele Angebote wie beispielsweise das sehr beliebte Halbtax zum halben Preis bei Interdiscount und weitere wurden bereits am Montag lanciert. Dies führte dazu, dass sich der Umsatz stärker auf die gesamte Woche verteilte. Kundinnen und Kunden, die extra auf den Black Friday für noch bessere Schnäppchen gewartet hatten, wurden enttäuscht, da an diesem Tag nur wenige neue Angebote veröffentlicht wurden.» Für den stationären Handel spielte auch das sonnige Wetter eine Rolle, welches potenzielle Käuferinnen und Käufer eher in die Berge als in die Shoppingcenter zog.



Obwohl der Black Friday in diesem Jahr fünf Tage näher an Weihnachten lag als im Vorjahr, hatte dies nur einen geringen Einfluss auf den Umsatz. Die Umfrage zeigt, dass nur rund 13 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer planten, zumindest einen Teil ihrer Weihnachtseinkäufe am Black Friday zu tätigen.

Hoffnung auf Cyber Monday

Der Cyber Monday markiert den dritten und letzten der grossen Shopping-Tage und fokussiert sich klar auf den Onlinehandel. Im Gegensatz zum Black Friday liegt an diesem Tag der Schwerpunkt ausschliesslich auf Online-Angeboten, wobei die Attraktivität der Deals sich kaum unterscheidet. Viele Händler verlängern ihre bestehenden Black Friday Deals, erweitern ihr Angebot mit neuen Aktionen oder starten komplett frische Promotionen.

Für den Cyber Monday erwarten die Experten einen Umsatz von 80 Millionen Franken im Schweizer Onlinehandel. Dies ist gleich viel wie im Vorjahr. Insgesamt kann der Onlinehandel auf ein erfolgreiches Jahr und einen umsatzstarken Black Friday zurückblicken. Allerdings dürfte - wie schon beim Black Friday - der Rückzug von Händlern wie Melectronics und Weltbild die Angebotsvielfalt und den Konkurrenzdruck leicht verringern. Dies dürfte sich auch am Cyber Monday in der Höhe der Rabatte bemerkbar machen, heisst es. (pd/wid)