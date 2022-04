Wie bereits im letzten Jahr, kommuniziert Coop City auch diese Saison wieder die nachhaltigsten Produkte in einer eigenen Kampagne. Dabei wird nicht die Breite des Sortiments vorgestellt, sondern es werden einzelne Highlights aus den unterschiedlichen Kategorien inszeniert: Zahnbürsten aus FSC-Holz, Pfannen aus recycelten Aludosen, Servietten aus Graspapier oder zum Beispiel Holzspielzeug, in der Schweiz von Menschen mit Behinderung hergestellt. In den Still-Life-Fotos von Patrick Fuchs wird daher auch jeweils der nachhaltige Aspekt der einzelnen Produkte visualisiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zu sehen ist die Kampagne als Prospekt, im Newsletter, am POS und auf der Coop-City-Website.

Verantwortlich bei Coop City: Pia Bracher (Leiterin CM/Beschaffung Near- und Non Food), Ursula Künzle (Leiterin Werbung WH), Katja Martucci (Projektleitung Werbung WH), André Deiss (Verkaufsplanung); verantwortlich bei KSP: Alba Rau (Art Direction), Barbara Sarras (Text), Jelena Germann (Grafik), Stephanie Waldvogel (Video), Anita Kummer, Uwe Schlupp (Creative Direction), Jashica Jayakumar, Melanie Hanimann, Aline Herzog (Beratung), Manuela Pasanen, Bianca Jäger (DTP), Patrik Fuchs (Fotografie), Rahel Morgen (Styling), Detail (PrePress). (pd/cbe)