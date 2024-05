Direct Mail Company

Die Werbung kommt jetzt mit der Post

Was letzten Oktober angekündigt wurde, trifft am 1. Juni in Kraft: der Zustellungsbereich der Direct Mail Company wird eingestellt. 3855 Mitarbeitende im Stundenlohn verlieren ihren Job. Die Anzahl konnte in der Konsultationsphase nicht reduziert werden.

Sie verteilen in Zukunft auch unadressierte Werbung auf ihrer Tour: die Pöstlerinnen und Pöstler. (Bild: Keystone/Christian Beutler)