Südostbahn: Die «Zugpferdli» als Bahnbotschafter für die Kleinsten

Publiziert am 16.05.2024

Gottara, Rhy-Nex oder Esteban: So heissen die neuen «Zugpferdli» der Südostbahn. Die vom Liedermacher Andrew Bond und Grafiker Raoul Schweizer gestalteten Figuren begleiten Kinder künftig auf Bahnreisen durch die Schweiz. Lanciert werden die «Zugpferdli» mit einem Konzert im Kinderzoo Rapperswil, wie das Bahnunternehmen mitteilt.

Für die jungen Bahnreisenden öffnet sich bei der Südostbahn ab sofort eine neue Welt: Kinder können die Eigenheiten der SOB-Linien nun gemeinsam mit den «Zugpferdli» entdecken. Der Wädenswiler Liedermacher und Kreativkopf Andrew Bond hat gemeinsam mit dem Zürcher Grafikdesigner Raoul Schweizer die neugierigen Wesen erschaffen.

Fünf «Zugpferdli» gehören zum Kern der Lieder- und Geschichtenwelt von Andrew Bond: Vralpi (Voralpen-Express), Gottara (Treno Gottardo), Aarelina (Aare Linth), Rhy-Nex (Alpenrhein-Express) und Esteban (S-Bahn-Linien).

Erstmals in Erscheinung treten werden die «Zugpferdli» am 26. Juni 2024 in Knies Kinderzoo Rapperswil, wie die SOB mitteilen. Andrew Bond spielt dann ein Kinderkonzert mit den neuen «Zugpferdli»-Liedern.

Begleitend setzt die SOB verschiedene Kommunikationsmassnahmen um. Zur «Zugpferdli»-Welt gehören Geschichten zum Download, ein gedrucktes Rätselheft sowie Sammelkarten. Die Sammelkarten sind ab Mitte Juni bei jeder Reise in SOB-Zügen kostenlos bei der Kundenbegleitung erhältlich. Spezielle goldene Sammelkarten werden an Events abgegeben oder können bei Wettbewerben gewonnen werden. (pd/nil)