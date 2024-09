Publiziert am 02.09.2024

Knapp fünf Jahre nach der Gründung schliesst sich Digital go dem globalen Unternehmen NMQ Digital an. Ab dem 1. September 2024 wird das Schweizer Startup als NMQ Switzerland agieren und somit Zugang zu einem internationalen Netzwerk, globaler Expertise und fachlichen Experten sowie zu effizient arbeitenden Teams erhalten. Dieser Zusammenschluss war ein strategischer und bewusster Schritt, um das Wachstum der Agentur weiter zu fördern, schreibt die Firma in einer Mitteilung.

Das Schweizer Team der ehemaligen Agentur Digital go bleibt weiterhin und erhält Zuwachs. Martin Radelfinger, Präsident der IAB Switzerland Association, wird Strategic Advisor und Partner von NMQ Switzerland. Auf Business Development Ebene wird das Team durch die Founder und Geschäftsführer von NMQ Digital, Lorissa Salomons und Dilo Kruyswijk, die in Amsterdam und in Istanbul stationiert sind, verstärkt.

Mit der Bedeutung «No More Questions» (Deutsch: «Keine weiteren Fragen») steht NMQ Digital für Klarheit, Effizienz und eine klare Macher-Mentalität. Die Agentur zählt neben Zürich sechs weitere Unternehmensstandorte in Amsterdam, Bogota, Istanbul, Lissabon, Kuala Lumpur und Portland (OR – USA) und ist somit eine der wenigen Full-Service-Agenturen, die auch tatsächlich physische Büros rund um den Globus betreibt. (pd/spo)