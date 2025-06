Publiziert am 26.06.2025

Der Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) hat die Shortlist für den Swiss Out of Home Award bekanntgegeben. 27 Kampagnen haben sich für das Finale qualifiziert und kämpfen um die Auszeichnungen in fünf Kategorien sowie um den Hauptpreis «Campaign of the Year».

Eine 14-köpfige Fachjury aus den Bereichen Werbung, Kultur und Design bewertete insgesamt 154 eingereichte Arbeiten. Die nominierten Kampagnen werden unter anderem nach Kriterien wie Originalität der Idee, Neuartigkeit, plakative Umsetzung der Werbebotschaft, kommunikative Nachhaltigkeit sowie grafische und gestalterische Ausführung beurteilt.

Unter den Finalisten finden sich verschiedene Auftraggeber und Einsatzgebiete. Zu den nominierten Arbeiten gehören beispielsweise die Umzugskampagne von Haus Konstruktiv mit dem Slogan «Unser Umzug wird konkret» sowie die Versicherungs-Kampagne von Swisscom «Swisscom Sure Gorilla», bei der ein Affe auf einem MegaPoster die Fassade eines Parkhauses einzureissen scheint.

Die Gewinner der einzelnen Kategorien sowie der «Campaign of the Year» werden erst bei der Preisverleihung am 4. September 2025 bekannt gegeben. Die Zeremonie findet im Rahmen des Branchenevents WOOHW! in Zürich vor rund 500 geladenen Gästen statt.

Die vollständige Shortlist mit allen nominierten Kampagnen ist auch auf woohw.ch einsehbar. (pd/cbe)