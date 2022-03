Goldbach Crossmedia Award: Diese acht Kampagnen dürfen hoffen

Dieses Jahr verleiht Goldbach zum 18. Mal den Crossmedia Award. Im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web wird am 7. April 2022 der Siegercase feierlich gekürt (persoenlich.com berichtete).

Von den 36 eingereichten Kampagnen haben es acht auf die Shortlist geschafft. Diese wurden von einer 14-köpfigen, unabhängigen Expertenjury nominiert (in alphabetischer Reihenfolge nach Kampagnenname):

Chleiderchäschtli / Zalando / Jung von Matt

CSX & Fussball? Klar geht das / Credit Suisse / Thjnk Zürich

Geberit Handbutts / Geberit / Wunderman Thompson

McDonald's «Burger Summer Run» / McDonald’s / TBWA\ Switzerland & OMD

Migros Weihnachten / Migros-Genossenschafts-Bund / Wirz Communications

Runtime / Ochsner Sport / Thjnk Zürich

Share Your Fire / Allianz Suisse / Sir Mary

Sixth Sense / Zweifel Pomy-Chips / Jung von Matt



Eine Zusammenstellung aller Informationen zum Goldbach Crossmedia Award finden Sie hier. (pd/cbe)