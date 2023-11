Mediatonic: Diese KI weiss über die Säule 3a Bescheid

Mit einer neu lancierten KI-Lösung können Konsumentinnen direkt mit der Werbung kommunizieren und dabei auf das Firmen-Know-how zugreifen, teilt Mediatonic am Dienstag mit. Damit soll Yuh als unkomplizierte, dynamische, individuelle, preisgünstige und kompetente Option positioniert werden.

In der ersten Welle wurde die KI darauf angesetzt, das manchmal eher trockene Thema zur Säule 3a auch mit einer Prise Humor zu beantworten. Dass die KI direkt im mobilen Werbemittel auf Firmendaten zugreifen kann, ist eine Weltneuheit. Falls sich dies bewährt, sind weitere solche Kampagnen geplant.

Die Umsetzung erfolgte in mehreren Stufen. Mediatonic hatte schon seit Monaten mit dem Gedanken gespielt, KI in der Werbung einzusetzen. Nach Briefing und mehreren Meetings mit den Teams von Adello/Lab51 und Freigabe durch Yuh, wurdes dieses Projekt gestartet.

Zunächst wurden gemeinsam die Zielsetzung und Tonalität festgelegt. Danach wurden die relevanten Firmendaten von Yuh übermittelt, welche von Lab51 aufbereitet wurden. Die bereinigten Daten wurden dem gewählten KI-Modell zugänglich gemacht und trainiert. Zudem wurden Themen und Stichworte definiert, auf welche die KI nicht eingehen sollte. Der Brand-Safety wurde grosses Gewicht beigemessen.

Designtechnisch setzte Adello das mobile Werbemittel im Stil von Yuh um, welches per API-Schnittstelle mit der KI in Echtzeit kommuniziert. Das Resultat ist eine Mobile Werbung, welche einen «menschlichen» Dialog mit Yuh zum Thema der Säule 3a erlaubt.

Sonia Milici, Head of Sales and Marketing bei Yuh, freut sich über die Lancierung «Es ist toll, wie wir in wenigen Monaten seit Freigabe nun bereits mit dieser vermutlichen Weltneuheit unseren Anspruch, unkompliziert und persönlich zu sein, noch viel besser einlösen können. Wir sind auf die Feedbacks des Publikums und die Resultate der Kampagne gespannt, da die Learnings in die Folgekampagne einfliessen werden.» (pd/spo)