Xaver-Award: Diese LiveCom-Projekte werden geehrt

Sportliche Höchstleistungen und ein Weltrekord

Zu den weiteren Gewinnern gehört etwa Temporär- und Eventbau-Profi Nüssli. Das Ostschweizer Unternehmen realisierte anlässlich des FIS Freeski und Snowboard Weltcup-Auftaktes in Chur die Infrastruktur einer Kombination aus Sport- und Musikfestival. Immer im Zentrum des Events war die neue und einzigartige Big Air Rampe. 110 Meter lang und 45 Meter hoch war die Konstruktion, auf der die weltbesten 160 Freestyler aus über 25 Ländern an den Start gingen. Und schwer war sie auch: Für den Big Air wurden rund 650 Tonnen Stahl verbaut. Dafür erhält das Projekt Big Air Chur (Agenturen: First Event AG, Stadt Chur, Nüssli | Auftraggeber: First Event AG) einen bronzenen Xaver-Award in der Kategorie Best Public Event.

«Mit dem Big Air Chur ehren wir einen Anlass, welcher Freestyle-Spitzensport und Musik in einem innovativen Rahmen vereint,» sagt Jurymitglied Andrea Meier (Head of Partnership & Live Experience, Swisscom) über die Auszeichnung.

Auch einen Podestplatz erreichte die Liveübertragung des erfolgreichen Weltrekordversuches der Rhätischen Bahn (Agentur: NEP Switzerland AG | Auftraggeber: Ringier). Auf der 25 km langen Strecke von Preda bis Bergün schlängelte sich der längste (1906 m) Passagierzug über zahlreiche Viadukte und Kehrtunnels. Die Weltrekordstrecke wurde von 18 Kameras abgedeckt. Während das Kamerapersonal und wenige Techniker für spektakuläre Aufnahmen entlang den Gleisen, im Zug, aus der Luft oder von gegenüberliegenden Expositionen im Bündnerland sorgten, verarbeitete die Regie die Signale im 118 km entfernten Volketswil.

Honoriert wird diese technische Leistung mit einem silbernen Xaver-Award in der Kategorie Best Supplier Services. «Wenn für ein Projekt der halbe Kanton lahmgelegt wird, man zuständig ist für Bild und Ton und nur eine Chance hat, zu liefern, steht man unter grossem Druck. Aber NEP hat geliefert – Bilder, welche um die Welt gingen. Das hat einen Xaver-Award verdient,» meint Jurymitglied Norbert Egli (Head of Branding, EKZ) über das Projekt.

Trauffer Erlebniswelt überzeugte auch die Öffentlichkeit



Gleich doppelt räumte am Dienstagabend Aroma mit der Trauffer Erlebniswelt ab. Die Gewinner des goldenen Awards in der Kategorie Best Brandworlds & Temporary Installations and Exhibitions vermochte im Onlinevoting auch die Öffentlichkeit zu überzeugen und gewinnt den Public Xaver-Award. Beeindrucken tat das Projekt mitunter durch die grosse regionale Verbundenheit sowie die geschickte Verbindung von innovativem Unternehmergeist mit traditionellem Handwerk. Grosse und kleine Besucher lernen dort die Werte der Trauffer Holzspielwaren kennen und können die Marke in einem anregenden Dialog erleben.

Carlo Bommes erhält den Lifetime Achievement Xaver-Award

Der Lifetime Achievement Xaver-Award adelt herausragende Branchenpersönlichkeiten. Zur Gruppe mit Personen wie André Béchir, Peter Habegger oder Schoscho Rufener zählt am Dienstagabend auch Carlo Bommes. Über sich selbst sagt der 61-Jährige, er sei ein «totaler Realist, den kaum etwas auf die Palme bringt.» Mitunter ein Grund, weshalb der Inhaber von Appalooza Productions, Verwaltungsratspräsident des SC Bern und ehemalige Chef des Gurtenfestivals auf zahlreiche erfolgreiche Umsetzungen in den letzten 25 Jahren zurückblicken kann.

Zu den realisierten Projekten zählen die Eröffnung des neuen Bundesplatzes 2004, die Eiskunst-EM 2011 in Bern, alle zehn Ausführungen der SRF-Spendenaktion «Jeder Rappen zählt», Meisterfeiern des SC Bern und der Berner Young Boys, drei Eidgenössische Schwing- und Älplerfeste und viele mehr.

Auch SCB-Chef und Laudator Marc Lüthi ist hocherfreut über die Wahl des Preisträgers: «Carlo ist ein Macher durch und durch. Die von ihm durchgeführten Events haben wohl mehr Emotionen geweckt und sind länger in den Köpfen der Leute geblieben als so manche Romantik-Schnulze. Er hat diesen Preis mehr als verdient.» (pd/wid)