Xaver-Award: Diese LiveCom-Projekte werden geehrt

Publiziert am 11.09.2024

Für einen kurzen Augenblick in eine andere Welt entführt werden. Eine, die inspiriert, motiviert, Emotionen aller Art hervorruft, einen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt zurücklassen kann – das ist die Magie von Events. Das Schaffen einer Illusion, die das Publikum die Realität für einen Moment vergessen lässt, war auch die Inspiration hinter dem diesjährigen Xaver-Motto: «Bienvenue au Cirque d’Illusion».

Die 22. Ausgabe der laut Mitteilung «wichtigsten Award-Verleihung der Schweizer Eventbranche» ist vorbei, zeichnete 14 von 34 eingereichten Projekten sowie eine Person für ihr Lebenswerk aus. «Kreativität, Strahlkraft und Innovation – das zeichnet ein gutes Xaver-Projekt aus. Auch in diesem Jahr durften wir wieder zahlreiche Einreichungen bewerten, die diese Kriterien erfüllen und damit den ganzen Glanz und das Talent der Branche auf den Punkt bringen», meint Jury-Präsident Dany Waldner.

Gold für Symbiotopia und den Zauberwald Lenzerheide

«Gewinner der Herzen» wird üblicherweise für Projekte verwendet, die es trotz einer berührenden Geschichte nicht aufs Siegertreppchen geschafft haben. In diesem Jahr sind die «Gewinner der Herzen» gleichzeitig aber auch Gewinner eines goldenen Xaver-Awards, wie es weiter heisst.

Symbiotopia (Agentur: Dorier, Auftraggeber: Hôpitaux universitaires de Genève), eingereicht in der Kategorie Best Brandworlds & Temporary Installations and Exhibitions, verfolgt das Ziel, die Stigmatisierung psychiatrischer Betreuung für junge Menschen zu verringern. Im neuen Gebäude für Kinderpsychiatrie des Universitätsspitals Genf wurde deshalb eine Installation geschaffen, die therapeutische Räume mit innovativer Gamification kombiniert. So schafft sie einen lebenden Raum, der Kinder und ihre Familien einbindet und ein breiteres Community-Engagement und Verständnis fördert. «Symbitopia hat eine Antwort auf die komplexe Frage der Entstigmatisierung gefunden – das hat einen XAVER verdient», begründet Waldner.

Der Zauberwald Lenzerheide (Verein Lenzerheide Zauberwald) schafft laut Mitteilung nicht minder Magisches. Das in der Kategorie Best Public Event eingereichte Projekt ist seit 2013 eine feste Grösse in der Schweizer Festivalwelt. Während und vor der Weihnachtszeit verzaubert das Projekt Jahr für Jahr tausende Menschen mit Live-Konzerten, Kulinarik, Lichtkunst und Kinderprogrammen – all das im einmalig schönen winterlichen Wald der Lenzerheide. «Trotz eisiger Kälte erweckt der Zauberwald Lenzerheide immer wieder eine märchenhafte Landschaft voller Kreativität und Vielfalt zum Leben», meint Jury-Mitglied Nadine Imboden.

Der Gewinner des diesjährigen Lifetime Achievement Xaver-Award heisst Rémy Crégut (persoenlich.com berichtete).

Unihockey Superfinal 2024 überzeugte im öffentlichen Online-Voting

Sich gegen die beiden Breitensportarten Fussball und Eishockey zu behaupten, ist alles andere als einfach. Der Unihockey Superfinal 2024 (Agentur: Evenjo, Auftraggeber: Swiss Unihockey) zeigte in diesem Jahr aber eindrücklich, dass mit einer gelungenen Live-Inszenierung genau das möglich ist. Rund 9000 Personen im Stadion und 139'000 Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen haben das Prunkstück der Schweizer Unihockey-Vereinsmeisterschaft und insbesondere auch die grossartig inszenierte Intro-Show live miterlebt. «Wenn eine Sportart, die eben gerade nicht Fussball oder ähnliches ist, knapp 150'000 Personen zu fesseln – das hat die Adelung durch die Öffentlichkeit definitiv verdient», schliesst Jury-Präsident Kern.

Den zweiten und dritten Platz des Publikumspreises erlangten das Winterland Locarno (EnjoyArena) und der Gold-Preisträger Zauberwald Lenzerheide.

Ein Abend voller Glanz



Heuer wurde der Xaver-Award von der Schweizer Dragqueen Gossipa moderiert und vermochte rund 700 Gäste in die ehemalige NZZ-Druckerei JED Events zu locken. Der hohe Zulauf freut Christian Künzli, Präsident der Swiss LiveCom Association: «Der Xaver setzt nun schon seit 22 Jahren immer wieder ein Zeichen, was unsere Branche alles Grossartiges zustande bringt. Und jedes Mal, wenn man denkt ‹grösser und innovativer kann es nicht mehr werden›, wird man am Xaver eines Besseren belehrt.»

Die Schweiz bringt laut Communiqué Grosses zustande – das wird sich auch im Mai 2025 zeigen, wenn in Basel der Eurovision Song Contest durchgeführt wird. An der vor dem Xaver-Award stattfindenden Generalversammlung der Swiss LiveCom Association plauderte deshalb Edi Estermann, Leiter Medienstelle und Sprecher des Generaldirektors der SRG, aus dem Nähkästchen, was das bevorstehende Megaprojekt betrifft. Weiter wurden der neue Geschäftsführer Martin Troxler sowie die aktuellen Tätigkeiten des Verbandes vorgestellt, Letzteres betrifft etwa Projekte für mehr Nachhaltigkeit, wie die erfolgreiche Nachhaltigkeitszertifizierung, oder die mit Nachwuchsförderung dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Weiterzug in eine neue Stadt

Der Xaver-Award ist stets bestrebt, seine Rolle als gesamtschweizerische Organisation zu verstärken. Deshalb zieht er weiter in die Bundesstadt Bern und will durch die geografische Nähe zur Westschweiz eine noch stärkere Brücke in die Romandie schlagen. Dass im Frühling 2025 mit der Festhalle Bern auch gleich die modernste Eventlocation der Schweiz ihre Pforten öffnet, passt laut eigenen Angaben wie die Faust aufs Auge. «Zürich hat unglaublich viel zu bieten, sei das mit Akteuren der LiveCom-Branche als auch mit Infrastrukturen. Trotzdem sind wir aber ein nationaler Award und ein nationaler Trägerverband – mit der Durchführung in der Festhalle Bern im nächsten Jahr möchten wir unseren Worten, auf das ganze Land ausgerichtet zu sein, nun auch Taten folgen lassen», so Präsident Künzli. (pd/cbe)