Die interdisziplinäre Fachjury unter der Leitung von Jurypräsident Patrick Koller hat den Sales Excellence Award 19, die Schweizer Auszeichnung für erfolgreiche und zukunftsweisende Verkaufs- und Vertriebsinitiativen, den folgenden Projekten verliehen:

Kategorie Grossunternehmen: CSS Versicherung, «Marktführerschaft dank zukunftsfähigem Vertrieb». Der Preis wurde von John Charles, Leiter PostMail Verkauf, überreicht.

Kategorie KMU: Supertext, «World Domination», überreicht von Paul-David Becker, Managing Partner BSP International.

Sonderpreis: SwissShrimp, «Frische Shrimps aus der Schweiz», überreicht von Sebastian Wowra, Founder und CEO Pink Tree Communications. Beteiligte Agentur: Polarstern.

Publikumspreis: Raiffeisen, «Vertriebsexzellenz Raiffeisenbanken», überreicht von Patrizia Serra, Brand Managerin Wirtschaftsmedien, Ringier Axel Springer Schweiz. Beteiligte Agentur: ZEB.

Die Preise wurden gemäss Mitteilung am Dienstag auf der Bühne der Sales Power 19 am Gottlieb Duttweiler Institute GDI in Rüschlikon feierlich überreicht. Sieben Firmen waren nominiert (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)