Sales Excellence Award 19: Das sind die sieben Nominierten

Die Jury der Schweizer Auszeichnung für erfolgreiche und zukunftsweisende Verkaufs- und Vertriebsinitiativen hat aus den eingegangenen Bewerbungen sieben Kandidaten in zwei Kategorien nominiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 15 hochkarätigen Jurymitglieder aus Wissenschaft und Praxis bestimmten die folgenden Unternehmer als Anwärter auf den begehrten Preis:

Grosse Unternehmen

CSS Versicherung mit dem Projekt «Marktführerschaft dank zukunftsfähigem Vertrieb»

Magazine zum Globus mit dem Projekt «Verkauf Globus Sales Transformation 2016 – 2020

Raiffeisen Gruppe / Raiffeisen Schweiz mit dem Projekt «Vertriebsexzellenz Raiffeisenbanken»



Kleine- und mittlere Unternehmen

Samsung Hall mit dem Projekt «Weg zur Eventlokation Nr. 1

Supertext mit dem Projekt «Superstext World Domination»

Swissshrimps mit dem Projekt «Frische Shrimps aus der Schweiz»

Trafo Baden Betriebs mit dem Projekt «Event-Innovation: Flexibles Pricing-Modell»



Die Preisverleihung findet am 12. November am GDI Gottlieb Duttweiler Institut an der Sales Power 19 statt. An dem abwechslungsreichen Event erläutern führende Unternehmen und Wissenschaftler wie man erfolgreich in Vertrieb und Verkauf agiert. (pd/cbe)