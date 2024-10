Publiziert am 18.10.2024

Die beiden ehemaligen Skirennprofis Tina Weirather und Marc Berthod findet man ab sofort auf den Eventbühnen der Schweiz. Mit ihrem Referat «Choose Your Own Adventure» geben sie ihre Erfahrungen als Profisportlerin und Profisportler zu den Themen Scheitern, Risiko und Motivation weiter.

Das Besondere daran laut einer Mitteilung der Agentur: Bei «Choose Your Own Adventure» steht das Publikum im Mittelpunkt. Durch Abstimmungen und direkte Beteiligung bestimmt es, welche Aspekte vertieft werden und welche Erfahrungen erzählt werden sollen. Damit sei kein Vortrag wie der andere – jeder sei so einzigartig wie sein Publikum. (pd/cbe)