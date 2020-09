Livesystems: Digital-Werbenetz an 48 Standorten erweitert

Mit den Tankstellen-Shops von Tamoil erweitert Livesystems ihr digitales Portfolio. In den vergangenen Wochen wurden schweizweit insgesamt 48 Tamoil-Filialen mit den digitalen 75-Zoll Stelen im Aussenbereich ausgestattet, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen heisst. Per 1. Oktober 2020 erhalten Kunden und Kundinnen so vor dem Shop-Besuch einen Mix aus Produktewerbung, Informationen und Nachrichten. Content-Lieferantin für die News ist das firmeneigene Online-Newsportal Nau.ch.

«Die modernen Screens von Livesystems bei unseren partnerbetriebenen Shops dienen als attraktives Informationsmedium für unsere Kundschaft», lässt sich Hans Boesch, Director Retail Network bei Tamoil, in der Mitteilung zitieren. Mit dem Schwesterprodukt «gasstationtv» pflegen Tamoil und Livesystems seit 2017 eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. «Die Produktekombination aus «cityscreen» und «gasstationtv» erlaubt uns, ideal auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner einzugehen».

Die grossflächigen Digital-Stelen aus dem Hause Livesystems haben immer mehr an Beliebtheit erlangt und hätten sich breit im Markt etabliert. «Unser Digital-out-of-Home Angebot gewinnt durch die neuen Werbeträger im Aussenbereich der Tamoil-Shops weiter an Attraktivität», sagt Christian Imhof, CEO von Livesystems dooh, «in Verbindung mit Onlinewerbung auf Nau.ch entsteht ein erfolgsversprechender Synergieeffekt». (pd/lol)