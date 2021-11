DEX Live 2021: Digitalmarketing-Konferenz war ausgebucht

Die Konferenz DEX Live 2021 war laut den Veranstaltern «ein voller Erfolg». Mehr als 200 Digitalmarketing-Profis nahmen am Event vor Ort teil und kamen in den Genuss von Keynotes. Sie nutzten am Donnerstag die Gelegenheit zum Networking im Zürcher Kino Kosmos. 160 Personen folgten dem hybrid durchgeführten Anlass via Streaming, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Vorträge der Referenten erlaubten Einblicke in aktuelle Digitalmarketing-Themen: Etwa der Launch der Elektro-Automarke Polestar, des nachhaltigen Bier-Brands Uszit und des innovativen Gocamping-Portals trotz Pandemie. Oder die Cookieless-Zukunft, beleuchtet aus den unterschiedlichen Perspektiven von Google und der IAB. Ein Überblick über den europäischen Onlinewerbemarkt vom IAB-Europe-Chef-Ökonom und der Covid-19-bedingte Strategiewechsel des Online-Delikatessen-Anbieters Luma rundeten das Programm der Konferenz ab.

Der Veranstalter IAB Switzerland Association zeigt sich in der Mitteilung hoch erfreut über das grosse Echo auf den Event: «Dass wir mit dieser Konferenz soviel Zuspruch erhalten würden, hätten wir angesichts der Pandemie-Situation nicht erwartet. Es zeigt, dass die Digitalmarketing-Branche sich aktuell mit vielen richtungsweisenden Themen befassen muss. Dazu kommt das stetige Wachstum des Onlinewerbemarktes und die zunehmende Zahl der darin arbeitenden Profis. Viele hatten zudem einfach grosse Lust, endlich wieder an einem Live-Branchenevent teilzunehmen», so Martin Radelfinger, Präsident der IAB Association Switzerland. Das alles stimme zuversichtlich für den Signature-Event DEX Confercene, der am 10. März 2022 stattfinde. (pd/cbe)