Publiziert am 27.04.2026

Seit Mitte April sind in den Denner-Filialen Schals und Mützen sowie Trikots erhältlich. Parallel dazu erhalten ausgewählte Eigenmarken-Snacks — Chips, Pistazienkerne, Popcorn — eine Hockey-Sonderedition mit Fotos von Nationalspielern.





Für das Gewinnspiel erhalten Kundinnen und Kunden zwischen dem 16. April und dem 3. Mai bei jedem Einkauf ab CHF 30 einen Bon mit Gewinncode. Ausgeschrieben sind 80 VIP-Tickets für je zwei Personen sowie fünf Meet-&-Greet-Pakete mit Spielern der Schweizer Nationalmannschaft.





Die dreijährige Hauptpartnerschaft mit dem schweizerischen Eishockeyverband umfasst Logopräsenz auf Helmen und Trikots aller Schweizer Nationalteams sowie Werbeflächen in den Stadien. (pd/nil)