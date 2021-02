DAB Network: Display-Werbung jetzt auch im Homeoffice

Das erste «DAB DisplayAd» wurde Ende August 2020 schweizweit in die Autos auf die Displays ausgespielt (persoenlich.com berichtete). «Seitdem haben viele Kunden das neue Massenmedium gebucht und waren mit der neuen Möglichkeit, ihre Zielgruppe zu erreichen, mehr als zufrieden», heisst es in einer Mitteilung von DAB Network. Das neue Medium habe die Testphase «mit Bravour bestanden». Es gab laut eigenen Angaben keine technischen Probleme, sämtliche Kampagnen hätten reibungslos ausgeliefert werden können.

Trotzdem habe DAB Network am Angebot weitergearbeitet, es weiterentwickelt und optimiert. Neu können «DAB DisplayAds» auch auf sämtlichen DAB+-fähigen Heimradios mit Display angezeigt werden. Dies ergebe eine zusätzliche Reichweite von über 280'000 Kontakten. Zudem sei die Ausstrahlungszeit des Werbesujets von zwei auf drei Minuten erhöht worden. Werbeauftraggeber würden ein ausführliches Reporting erhalten, ähnlich wie bei Bannerwerbung. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wird zurzeit die programmatische Einbindung geprüft.

DAB Network ist aus dem Unternehmen The Industry entstanden. DAB Network ist für die Entwicklung der «DAB Display Ads» verantwortlich und macht die Verträge mit den einzelnen Radiostationen. The Industry vermarktet das Angebot von DAB Network. Sandro Proietto verantwortet bei The Industry den Bereich DAB Network. (pd/cbe)