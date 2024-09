Generali: Dodo kreiert «Fründe»-Song mit Kindern

Publiziert am 30.09.2024

Der neue Song «Fründe» von Generali featuring Reggae-Musiker Dodo ist eine Ode an die Freundschaft. Im Rahmen des Musikförderungsprogramms «Lion Kids by Generali» teilte Dodo diesen Sommer als Mentor seine Begeisterung für die Musik und seine Erfahrung mit 180 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren, heisst es in der Mitteilung. Die Kinder durften sich dabei in schweizweiten Workshops musikalisch austoben und studierten gemeinsam mit Dodo den Song und die dazugehörige Choreografie ein.



Den Song «Fründe» hat Dodo speziell für das Musikförderungsprogramm «Lion Kids by Generali» geschrieben: «Das Projekt bedeutet mir sehr viel, da ich meine Freude an der Musik weitergeben kann und die leuchtenden Augen der Kinder sehe», wird Dodo in der. Mitteilung zitiert. Er führt weiter aus: «Ich habe mir überlegt, was wirklich wichtig ist und einen begleitet, wenn man aufwächst. So bin ich auf Freundschaft gekommen, füreinander da sein, miteinander stark sein, miteinander weinen oder Spass haben.»









Als musikalischer Mentor der Lion Kids folgte Dodo dieses Jahr auf Stefanie Heinzmann, Luca Hänni und Bligg. Der an der Elfenbeinküste aufgewachsene Dodo gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Musikproduzenten. Bekannt ist er vielen durch seinen Ohrwurm «Hippie-Bus» sowie als Host der Sendung «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert».



Auch der Dreh des Musikvideos für «Fründe» stand im Zeichen der Nachwuchsförderung: Eine Gruppe von Kindern lernte dabei unter der Leitung von filmkids.ch die Grundlagen des professionellen Filmemachens und half hinter den Kulissen mit, das Musikvideo zu konzipieren und zu drehen. Das Thema Freundschaft wird auch im Video aufgegriffen.





Alle Songeinnahmen von «Fründe» gehen an die Stiftung «The Human Safety Net Switzerland», die sich für Familien und Kinder in schwierigen Situationen in der Schweiz einsetzt. Somit helfen die «Lion Kids by Generali» mit ihrem Engagement am Mikrofon und hinter der Kamera auch anderen Kindern.

Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Download- und Streamingplattformen erhältlich, sowie auf generali.ch/song. (pd/wid)