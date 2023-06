APG|SGA: Dominik Franke treibt Digitalisierung voran

Per 1. September 2023 wird die Unternehmensleitung der APG durch Dominik Franke ergänzt. Er wurde auf die neu geschaffene Position des Chief Information & Technology Officer (CITO) berufen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Franke (1984) ist Doktor der Informatik mit 15 Jahren Erfahrung in diversen Funktionen in den Bereichen IT, Digitalisierung und digitale Produktentwicklung und einem laut Mitteilung «tiefen Verständnis von Innovation und Strategie». Nach dem Studium und Doktorat an der RWTH Aachen war er Gründer, Berater und in den letzten zehn Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei Tchibo und V-Zug tätig.

In seiner neuen Funktion wird Franke nebst der IT (Entwicklung, Betrieb, Data Science, Business Analyse & Prozessmanagement, IT-Sicherheit) auch die technologische Verantwortung für die Weiterentwicklung der E-Commerce- und programmatischen Plattformen sowie der mobilen Lösungen (Aymo) übernehmen, welche im Bereich «Marketing & Innovation» entwickelt wurden und bisher bei Beat Holenstein angesiedelt waren.

Beat Holenstein wird ab 1. September 2023 neben seinen bestehenden Marketingaufgaben zusätzlich den bislang von Christian Gotter geleiteten Bereich Partnermarkt übernehmen, der die integrale, nationale Betreuung von Städten, Verkehrsbetrieben, Flughäfen, Bergdestinationen, Shoppingcentern und privaten Grundeigentümern sowie die Werbeinventarbeschaffung umfasst. Der neue Unternehmensbereich «Marketing & Partner Market» wird die Drehscheibe innerhalb der APG sein, welche die Angebotsgestaltung, Mediaresearch, Marketing-Kommunikation, Programmatic- und Mobile-Sales sowie auch das Produktmanagement verantwortet und auch New Business systematisch verfolgt.

Christian Gotter fokussiert sich wieder als Verantwortlicher für den Bereich «Logistics & Operations» auf Unternehmungsleitungsebene auf die Kernfunktionen der Logistik, der Auftragsabwicklung sowie der damit verbundenen Führung von über 200 Mitarbeitenden in diesem Bereich.

Beat Hermann, CFO der Gruppe, übergibt per 1. September die Verantwortung für den Bereich IT an Dominik Franke. Der Rekrutierungsprozess für die Nachfolge von Hermann ist weiterhin im Gange (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)