Kühne + Nagel: Dominique Nadelhofer leitet Medienarbeit

Dominique Nadelhofer verantwortet ab dem 1. August die Medienarbeit des Logistikkonzerns Kühne + Nagel in Schindellegi im Kanton Schwyz. Zuletzt war der 41-Jährige in verschiedenen Kommunikationsfunktionen beim Züricher Handelskonzern DKSH und davor beim Münchner Maschinenbauer MAN tätig, wie es in einer Mitteilung heisst.

Kühne + Nagel zähle mit rund 21 Milliarden Franken Jahresumsatz und über 82’000 Mitarbeitern zu den global führenden Logistikdienstleistern und sei eines der grössten Unternehmen der Schweiz. Nadelhofer werde künftig an den CEO von Kühne + Nagel, Detlef Trefzger, berichten. (pd/log)