Der etablierte DOOH-Award geht dieses Jahr mit zwei markanten Neuerungen und neuem Elan in die dritte Runde. Zusätzlich zur Auszeichnung der besten Digital-Out-of-Home-Kampagne des Jahres wird 2021 der Charity-Award für die beste NGO-oder NPO-Kampagne und der Rookie-Award für die beste Kampagne eines Start-ups oder DOOH-Newcomers verliehen. «Damit möchten wir Kundensegmenten, die vermehrt auf DOOH-setzen, die ihnen gebührende Wertschätzung entgegenbringen und zeigen, dass dieses Medium nicht nur für grosse nationale Werbeauftraggeber Erfolg bringt», heisst es in einer Mitteilung von Clear Channel.

Das Clear-Channel-Team habe alle Kampagnen vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021 gesichtet und eine Auswahl für die Voting-Plattform bestimmt. Werbeauftraggeber und Mitarbeitende von Media- und Kreativagenturen sind nun eingeladen, ab dem 20. September zu voten, welche Kampagnen auf der Shortlist für die Jury stehen sollen.

«Wir freuen uns, dass wir mit derselben fachkundigen und breit abgestützten Jury wiederum die beste DOOH-Kampagne küren können», heisst es weiter. Weiter nimmt mit Dang Nguyen ein Vertreter der letztjährigen Siegerin Credit Suisse Einsitz in die Jury. Sie entscheidet am 4. November über die besten Kampagnen. Die Preisverleihung findet am 17. November statt. (pd/cbe)