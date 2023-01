Hutter Consult: Drei Mitarbeitende befördert

Hutter Consult, ein Beratungsunternehmen in Social Media und Digital Marketing, hat die Beförderung von drei Mitarbeitenden bekannt gegeben. Mit Wirkung vom 1. Januar 2023 wurden Michaela Gahbauer, Elmar Schneider und Theofilos Sidiropoulos in neue Funktionen berufen, heisst es in einer Mitteilung.



Michaela Gahbauer wird zum Mitglied des Kaders ernannt und wird das Partnermanagement mit den Schweizer MYTY-Agenturen sowie das Bindeglied zu den Senior Consultants verantworten. Sie ist ursprünglich aus Österreich und hat ihre Karriere bei der Hutter Consult im Jahr 2017 gestartet. Gahbauer sei bekannt für ihre Vorträge und Seminare und bringe ihre umfangreiche Erfahrung im Bereich Social Media Advertising weiterhin in das Unternehmen ein, heisst es.



Elmar Schneider, der seit 2019 bei Hutter Consult tätig ist, wird zum Senior Consultant ernannt und wird sein Know-how im Bereich Suchmaschinenmarketing weiter einbringen. Er verfügt über weitreichende Kenntnisse im Online- und Suchmaschinenmarketing und ist seit 1999 in der Branche tätig.



Theofilos Sidiropoulos, der seit 2022 bei Hutter Consult tätig ist, wird zum Senior Consultant ernannt. Theofilos verfügt über langjährige Erfahrung im Online- und Social-Media-Marketing und ist auf HR-Marketing (Employer Branding und Recruiting) sowie LinkedIn-Marketing spezialisiert.



«Wir sind sehr erfreut über die Beförderungen von Michaela, Elmar und Theofilos und sind davon überzeugt, dass sie ihre neuen Rollen erfolgreich ausfüllen werden», sagt Lavinia Koch, Head of Staff bei Hutter Consult. «Sie sind wertvolle Stützen unseres Teams und wir sind stolz darauf, ihre Karrieren innerhalb unseres Unternehmens fördern zu können.» (pd/wid)