Zürich Tourismus: Drei neue Führungsmitglieder

Publiziert am 29.10.2024

Zürich Tourismus erweitert sein Tätigkeitsfeld mit der Schaffung des Bereichs Destination Development, teilt die Organisation am Dienstag mit. Die Leitung übernimmt Marc Scheurer ab dem 1. Dezember. Als erfahrener Experte in Organisationsentwicklung und Tourismusmanagement bringt er über 20 Jahre Berufserfahrung mit. Er war unter anderem Vizedirektor bei Zermatt Tourismus und im Business Development der Schweizer Botschaft in Moskau.

Im Fokus des Bereichs stehen unter anderem Themen wie die Gewinnung und Betreuung von Fachkräften, nachhaltige Mobilität und die Belebung der Innenstädte. Geplante Projekte umfassen den Ausbau der Nachtzugverbindungen, die Entwicklung einer Strategie für Grossveranstaltungen in der Region Zürich sowie Events wie den «Silvesterzauber» und «Erläb dis Züri», die den touristischen und gesellschaftlichen Mehrwert der Stadt nachhaltig stärken sollen.

Neue Head of Marketing

Mit Janine Rupf wurde die Position des Head of Marketing intern besetzt werden. Die Marketingexpertin hat ihre neue Funktion bereits am 1. Juli 2024 angetreten. Janine Rupf ist seit Januar 2018 bei Zürich Tourismus als Lead Content and Campaigns tätig. In ihrer neuen Rolle wird sie den Fokus verstärkt auf die Entwicklung digitaler Erlebnisse und den emotionalen Markenaufbau für Zürich Tourismus legen.

Marina Bollhalder übernimmt per 1. November 2024 die Position als Head of Operations bei Zürich Tourismus. Nach zwölf Jahren bei BDO, zuletzt als leitende Treuhänderin und Vizedirektorin, bringt sie umfassende Führungserfahrung, Expertise in Treuhand, Beratung und Wirtschaftsprüfung sowie Erfahrung als externe CFO mit. Zu ihren Hauptaufgaben bei Zürich Tourismus gehören die Leitung der Kernbereiche Finanzen, People & Culture, IT, Logistik und Qualitätsmanagement.

Rupf und Bollhalder ersetzen Reto Helbling und Nathalie Lüthi in der Geschäftsleitung. Beide haben das Unternehmen im Verlauf des Jahres auf eigenen Wunsch verlassen. (pd/spo)