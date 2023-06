Smile: Drei neue Influencerinnen an Bord

Um die Positionierung als digitaler Lifestyle-Brand zu stärken, setzt Smile Versicherung entlang ihrer Marketingstrategie schon seit Jahren auf ein breitaufgestelltes Influencer-Kollektiv. Unter anderem der Comedian Zeki und die beiden bekannten Kult-Figuren Sepp und Pietro haben die Marke bereits in humorvollen Spots beworben. Nun holt Smile gleich drei neue Gesichter an Bord: die Zürcher R&B-Sängerin Naomi Lareine, die Schweizer Fussballerin Ramona Bachmann sowie Content Creator und Comedian Anaïs Decasper, heisst es in einer Mitteilung. Ausserdem sei mit einem TV-Spot-Gastauftritt auch Patrik Scherz zu sehen, der preisgekrönte «Newcomer des Jahres» bei den «Smile Swiss Influencer Awards».

Egal welches Alter, egal welches Geschlecht oder welche sexuelle Orientierung, ob Musikerin, Fussballerin, Comedian, Detailhandelsangestellter, Bauer oder Polizistin: die Smile-Truppe soll bewegen und setzt auf starke Statements. Ihnen allen ist gemein, dass sie den Status quo anfechten, sich für ihre Werte einsetzen und dadurch Vorbild für ihre Communities sind.

Das trifft auf die R&B Musikerin Naomi Lareine in idealer Weise zu, wie Smile schreibt: Entlang ihrer Musik setzt sich die lesbische Soul-Sängerin für das Recht von gleichgeschlechtlichen Paaren und Frauen ein. Sie legt grossen Wert auf den Hintergrund einer Kooperation. «Ich kann meine Persönlichkeit und meine Werte mit viel Kreativität in die Zusammenarbeit einbringen. », sagt Naomi und fügt an, «das passt hervorragend für mich, denn ich will ein authentisches und inspirierendes Vorbild sein, für heutige und zukünftige Generationen», wird sie in der Mitteilung zitiert.

Mit Ramona Bachmann und Anaïs Decasper gewinnt Smile eine zusätzliche Portion Frauenpower, wie es heisst. Die Nati-Fussballerin ist aktuell bei Paris Saint-Germain als Stürmerin unter Vertrag und gehört zu einer der erfolgreichsten Schweizer Fussballerin. Ein Profi ist auch Anaïs Decasper – und zwar in Sachen gute Laune: Seit Jahren bringt das ehemalige Gesicht von Radio Energy Zürich das Publikum mit ihren Social-Media-Auftritten zum Lachen. Ihre Videos sind laut, schrill und bringen Alltagsthemen aufs Tapet, über die man sonst wenig spricht.

Ab sofort sind die neuen Gesichter in diversen Kommunikationsmassnahmen zu sehen, mitunter der neue TV-Spot, diversen Online Videos und Social Media Posts. Ramona Bachmann und Naomi Lareine werden ausserdem gemeinsam von Smile bei der diesjährigen Frauen WM in Australien und Neuseeland, sowie bei der bevorstehenden Schweizer Festivalsaison begleitet. (pd/wid)