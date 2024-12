Drop8: Drei neue Partner im Führungsteam

Publiziert am 10.12.2024

Die drei langjährigen Mitarbeiter von Drop8 Monty Meier, Fabrice Lalive und Patrik Brändle sind neu Partner der Kommunikation- und Marketingagentur, teilt diese mit. Mit dem erweiterten Führungsteam wolle das Unternehmen seine Marktposition weiter stärken.

Monty Meier, der erste Mitarbeiter von Drop8, trat im April 2018, wenige Monate nach der Unternehmensgründung, ins Unternehmen ein. Mit einem Bachelor of Arts in Musik der BIMM Universität in Brighton bringt Monty eine kreative Perspektive ein. Seit Januar 2022 leitet er Drop8 als Managing Director.

Fabrice Lalive, aktuell Director Innovation & Technology, stiess im Oktober 2018 als Trainee zu Drop8, nachdem er seinen Bachelor Abschluss in Kommunikation und Medien an der Universität Zürich erworben hatte. Fabrice bringt in seiner Rolle Innovationsgeist und eine starke Zukunftsorientierung in das Unternehmen ein. Als Mitglied der Arbeitsgruppe Sustainability des IAB Switzerland setzt er sich zudem für nachhaltige Lösungen in der Werbebranche ein.

Patrik Brändle, seit April 2019 bei Drop8, begann seine Karriere im Unternehmen als Trainee und entwickelte sich zu einer zentralen Figur als Director Campaign Management. Er besitzt einen Masterabschluss in strategischer Kommunikation & Management der Universität Zürich. (pd/spo)