Der Stiftungsrat der Gesellschaft für Marketing (GFM) hat drei neue Mitglieder gewählt. Anna Hug (Co-Geschäftsleiterin Märkte Hug AG), Veronika Elsener (CMO Victorinox AG) und Mariateresa Vacalli (CEO Bank Cler) verstärken das Gremium, wie es in einer Mitteilung heisst.



Anna Hug, Veronika Elsener und Mariateresa Vacalli werden für mindestens drei Jahre dem Stiftungsrat der GFM angehören. Der Stiftungsrat vergibt den «Jahrespreis der Stiftung für Marketing in der Unternehmensführung». Der renommierte Marketingpreis würdigt Unternehmen für herausragende Marketingleistungen. Die nächste Preisverleihung findet am Dienstag, 27. Oktober 2020, statt.





Veronika Elsener arbeitet seit über 25 Jahren in unterschiedlichen Positionen im

Familienunternehmen Victorinox. Seit 2009 kümmert sie sich um den kontinuierlichen Aufbau des Brand Managements, und zeichnet sich heute in ihrer Funktion als Chief Marketing Officer für die weltweite Markenkommunikation verantwortlich.











Anna Hug war während zehn Jahren als Export Market Manager für Création Baumann tätig, ehe sie 2010 zur HUG AG stiess. Nach Leitungspositionen in den Bereichen Private Label und Entwicklung & Innovation ist sie seit 2019 Co-Geschäftsleiterin Märkte beim Luzerner Unternehmen.





Mariateresa Vacalli ist seit September 2019 CEO der Bank Cler. Nach ihrer Ausbildung zur Betriebs- und Produktionsingenieurin an der ETH Zürich war sie in verschiedenen Managementfunktionen bei Telekommunikationsunternehmen und als Chief Digital Officer des Konzerns BKB tätig.



Der aktuelle Stiftungsrat der GFM besteht aus: Geri Aebi (Wirz), Nadine Borter (Contexta), Dr. Beat Bühlmann (Swisscom), Veronika Elsener (Victorinox), Anna Hug (HUG), Thomas Landolt (IBM), Thomas P. Meier (Ricola), Prof. Stefan Michel (IMD)

Ulrich H. Moser (conavest), Thomas Passen (Ringier Axel Springer), Jeannine Pilloud (Ascom), Dr. Felix Reiff (Bayer), Prof. Dr. Marcus Schögel (HSG), Florian Teuteberg (Digitec Galaxus), Mariateresa Vacalli (Bank Cler), Dr. Dominique von Matt (gfm), Marc Werner (Galenica) (pd/wid)