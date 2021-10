Teads: Drei Neuzugänge verstärken das Team

Seit August 2021 ergänzt Santi Wardoyo das Teads Schweiz Team in der neu geschaffenen Position als Creative Strategist, wie es in einer Mitteilung heisst. Hierbei sei sie primär für die strategische Beratung der kreativen Umsetzung von Kampagnen zuständig und unterstütze Kunden und Agenturen in der Erreichung ihrer Businessziele. Zuletzt war Santi Wardoyo als Brand Product Manager bei L’Oréal Schweiz tätig. Sie bringt einen Master of Arts in Marketing, Services und Communications der Universität St.Gallen mit.

Mahgol Hofer übernimmt als Group Operations Manager die Leitung vom Ad Operations Teams in der Schweiz. Zuvor war Hofer als Team Leader und Senior Programmatic Campaign Manager bei Xaxis tätig. Sie bringt fundierte Kenntnisse im Bereich Media Planning und Programmatic Advertising mit.

Weiter erweitert Teads das Team mit Branchen-Expertin Dora Sas, wie es weiter heisst. Als Head of Business Development und ist sie neben der Schweiz auch für die Märkte Österreich und Zentral-/Osteuropa zuständig. In ihrer Position unterstützt sie das Team unter anderem dabei, die komplexen technischen Aspekte der Teads-Produkte zu navigieren. Zuvor war sie bei Unternehmen wie IWC Schaffhausen und Google tätig. (pd/tim)