Studio Mi | Erlebnisplan: Drei Weieren erhalten neues Gesicht

Drei Weieren erhalten neues Gesicht

Das St. Galler Naherholungsgebiet erhält einen Markenauftritt und ein Orientierungssystem. Studio Mi und Erlebnisplan haben über zwei Jahre an der strategischen, konzeptionellen und gestalterischen Weiterentwicklung gearbeitet.
Das Designkonzept basiert auf der prägnanten Verbindung von «3» und «W» im Markenzeichen. Geschwungene Wegweiser, Übersichtspläne und Spruchbänder mit Willkommensgruss greifen die Bewegung der Topografie, der Spazierenden und Schwimmenden sowie des dominierenden Elements Wasser auf. Logo-Portale mit integriertem Übersichtsplan werden an neuralgischen Punkten wie der Tal- und Bergstation der Mühleggbahn, beim Familienbad, an der Gesstreppe und bei der Haltestelle Notkersegg installiert.



Die Umsetzung des neuen Erscheinungsbildes und der Signaletik fand im Juli statt. Der neue Online-Auftritt ist unter 3weieren.ch abrufbar. Die Finanzierung erfolgt über die Neue Regionalpolitik des Bundes, wobei zwei Drittel von Bund und Kanton und ein Drittel von der Stadt St. Gallen getragen werden. (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei St. Gallen Bodensee Tourismus: Andreas Kunz (Leiter Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Standortförderung Stadt St. Gallen: Samuel Zuberbühler (Leiter Standortförderung); verantwortlich bei Amt für Wirtschaft Kanton St. Gallen: Thomas Keller (Projektleiter Standortförderung); verantwortlich bei Studio Mi: Michèle Imhof (Markenauftritt und Signaletik-Designkonzept); verantwortlich bei Erlebnisplan: Pinto Galli, Matthias Imdorf (Tourismus-Entwicklungskonzept, Signaletik-Designkonzept und Produktionsbegleitung); verantwortlich bei Grafitec: Valentin Koch (Produktion).


