Studio Mi | Erlebnisplan: Drei Weieren erhalten neues Gesicht

Publiziert am 11.11.2025

Das Designkonzept basiert auf der prägnanten Verbindung von «3» und «W» im Markenzeichen. Geschwungene Wegweiser, Übersichtspläne und Spruchbänder mit Willkommensgruss greifen die Bewegung der Topografie, der Spazierenden und Schwimmenden sowie des dominierenden Elements Wasser auf. Logo-Portale mit integriertem Übersichtsplan werden an neuralgischen Punkten wie der Tal- und Bergstation der Mühleggbahn, beim Familienbad, an der Gesstreppe und bei der Haltestelle Notkersegg installiert.

Die Umsetzung des neuen Erscheinungsbildes und der Signaletik fand im Juli statt. Der neue Online-Auftritt ist unter 3weieren.ch abrufbar. Die Finanzierung erfolgt über die Neue Regionalpolitik des Bundes, wobei zwei Drittel von Bund und Kanton und ein Drittel von der Stadt St. Gallen getragen werden. (pd/cbe)